Хартли: у меня нет сомнений в том, что «Авангард» вернётся в колею

Консультант хоккейной академии «Авангарда» и бывший главный тренер Боб Хартли посетил тренировку команды и выразил мнение, что дела у омичей скоро наладятся.
«В команде много отличных игроков. Мы знаем высокие ожидания болельщиков, мы знаем культуру «Авангарда», особенно после возвращения команды в Омск. Сыграть 12 матчей на выезде — это непростой вызов, но у меня нет сомнений в том, что «Авангард» вернётся в колею и болельщики будут гордиться своей командой.
Как мне победный матч с «Барысом»? Я увидел мощный старт матча. Диктовать игру и вести в счёте всегда лучше, чем отыгрываться. Было много блокированных бросков, не так много потерь. Во втором периоде вышли с отличным настроем, нацеленностью на победу. Шикарно провели второй период, забили три гола, это была отличная победа. Я был рад не только победе, но и забитым голам, улыбкам. Это должно привести к отличным результатам», — сказал Хартли в интервью YouTube-каналу клуба.
Напомним, в прошлом матче с «Барысом» «Авангард» одержал первую победу в чемпионате со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).
- 19 сентября 2022
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:23
-
11:02
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:15
-
08:28
-
08:12
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:00
-
21:35
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:12