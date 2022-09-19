Хартли: у меня нет сомнений в том, что «Авангард» вернётся в колею

Консультант хоккейной академии «Авангарда» и бывший главный тренер Боб Хартли посетил тренировку команды и выразил мнение, что дела у омичей скоро наладятся.

«В команде много отличных игроков. Мы знаем высокие ожидания болельщиков, мы знаем культуру «Авангарда», особенно после возвращения команды в Омск. Сыграть 12 матчей на выезде — это непростой вызов, но у меня нет сомнений в том, что «Авангард» вернётся в колею и болельщики будут гордиться своей командой.

Как мне победный матч с «Барысом»? Я увидел мощный старт матча. Диктовать игру и вести в счёте всегда лучше, чем отыгрываться. Было много блокированных бросков, не так много потерь. Во втором периоде вышли с отличным настроем, нацеленностью на победу. Шикарно провели второй период, забили три гола, это была отличная победа. Я был рад не только победе, но и забитым голам, улыбкам. Это должно привести к отличным результатам», — сказал Хартли в интервью YouTube-каналу клуба.

Напомним, в прошлом матче с «Барысом» «Авангард» одержал первую победу в чемпионате со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).