Дементьев — об отъезде молодых игроков из России: никто там никого не ждёт

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о причинах раннего отъезда молодых хоккеистов из России.

«Я думаю, что все причины лежат на поверхности, но когда разговор именно об НХЛ с возможностью там закрепиться, то это не так страшно. А вот если уезжают в раннем возрасте, полностью не сформировавшись, это уже совсем не радует. Порой в глазах родителей и молодых спортсменов часто формируются свои стереотипы оценки, но есть и объективные причины:



отсутствие веры в перспективу постоянной игры в КХЛ;

отсутствие веры в объективность оценки таланта игрока;

деньги за переход выпускника школы, не получившего предложение от своего родного клуба;

отсутствие должного обеспечения, и экипировка стоит на первом месте;

маленькая начальная заработная плата;

армейский вопрос;

возможность получить образование и играть в хоккей на высоком уровне;

стечение обстоятельств;

слепая вера в то, что там «игрока точно ждут».



Как чаще складывается судьба уехавших слишком молодыми? Совершенно по-разному, но процент выбившихся наверх невысок. Самое главное заблуждение в том, что «там ждут». Поверьте, никто никого не ждёт, все обещания скаутов и менеджеров могут разбиться о банальное тренерское: мне его игра не нравится; он не умеет играть в обороне; мне только его голы не нужны; он недостаточно работает на тренировке; он не говорит на английском; ещё что-то… Этику работы и обученность игроков там и здесь невозможно сравнить, не окунувшись в это, разная философия общения внутри команды. Стиль жизни, шутки, еда, постоянный английский язык, всё это является тяжёлым грузом, и не все выдерживают психологически, морально или физически», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее стало известно, что Министерство спорта потратит 1,6 млн рублей на исследование причин отъезда хоккеистов из России. По данным Министерства спорта, за последние четыре года страну покинуло порядка 1500 хоккеистов (примерно 400 хоккеистов в год).