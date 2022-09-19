Воробьёв о победе в матче с «Адмиралом»: важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

«Хороший напряжённый матч. Рад, что в первом периоде забили два гола. Очень важно, что потом в большей степени сыграли по счёту, но напряжённости в матче это не убавило. Игра «на ноль»? Важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне. Мы живём по магнитогорскому времени, разница с местным пять часов. Рано утром ложимся спать, полдня спим, вечером тренируемся в качестве раскатки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Эти команды проведут ответный матч во Владивостоке 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск.