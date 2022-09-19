Воробьёв о победе в матче с «Адмиралом»: важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне
Поделиться
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
«Хороший напряжённый матч. Рад, что в первом периоде забили два гола. Очень важно, что потом в большей степени сыграли по счёту, но напряжённости в матче это не убавило. Игра «на ноль»? Важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне. Мы живём по магнитогорскому времени, разница с местным пять часов. Рано утром ложимся спать, полдня спим, вечером тренируемся в качестве раскатки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Эти команды проведут ответный матч во Владивостоке 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
15:27
-
15:10
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:32
-
13:00
-
12:41
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:23
-
11:02
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:15
-
08:28
-
08:12
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:00
-
21:35
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45
Партнерский контент