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Воробьёв о победе в матче с «Адмиралом»: важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне

Воробьёв о победе в матче с «Адмиралом»: важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

«Хороший напряжённый матч. Рад, что в первом периоде забили два гола. Очень важно, что потом в большей степени сыграли по счёту, но напряжённости в матче это не убавило. Игра «на ноль»? Важно, что мы солидно и грамотно играем в обороне. Мы живём по магнитогорскому времени, разница с местным пять часов. Рано утром ложимся спать, полдня спим, вечером тренируемся в качестве раскатки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Эти команды проведут ответный матч во Владивостоке 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск.

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