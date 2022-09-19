Бывший форвард «Спартака» и «Ванкувера» Виртанен подписал пробный контракт с «Эдмонтоном»
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Канадский нападающий Джейк Виртанен подписал пробное соглашение с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт «нефтяников».
Отмечается, что форвард пройдёт с клубом тренировочный лагерь.
В прошлом сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5».
В НХЛ Виртанен играл за «Ванкувер». В лиге нападающий провёл 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.
Виртанен выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Канады до 20 лет в 2015 году. За семь проведённых игр на турнире Джейк набрал 4 (1+3) результативных балла.
Напомним, ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.
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