«Локомотив» на выезде уверенно обыграл московское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» на «ВТБ Арене» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ уверенно обыграл московское «Динамо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

На 15-й минуте первого периода счёт открыл Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. На 19-й минуте в большинстве счёт сравнял Андрей Никонов с передач Андрея Миронова и Эрика О'Делла. На четвёртой минуте второго периода свою вторую шайбу в матче в изящном проходе забросил Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. На 12-й минуте второго периода окончательный счёт в матче установил Иван Чехович с передачи Рушана Рафикова.

«Динамо» с 10 очками после восьми проведённых игр занимает вторую строчку в Западной конференции. Ярославский «Локомотив», набрав девять очков, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Запада.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с подмосковным «Витязем» 21 сентября (19:00 мск). Московское «Динамо» отправится в гости к череповецкой «Северстали», где сыграет 22 сентября (19:00 мск).