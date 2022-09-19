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«Локомотив» на выезде уверенно обыграл московское «Динамо»

«Локомотив» на выезде уверенно обыграл московское «Динамо»
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Ярославский «Локомотив» на «ВТБ Арене» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ уверенно обыграл московское «Динамо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

На 15-й минуте первого периода счёт открыл Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. На 19-й минуте в большинстве счёт сравнял Андрей Никонов с передач Андрея Миронова и Эрика О'Делла. На четвёртой минуте второго периода свою вторую шайбу в матче в изящном проходе забросил Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. На 12-й минуте второго периода окончательный счёт в матче установил Иван Чехович с передачи Рушана Рафикова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Иванов, Никулин) – 14:21 (5x5)   1:1 Никонов (Миронов, О'Делл) – 18:07 (5x4)   1:2 Алексеев (Иванов, Никулин) – 23:31 (5x5)   1:3 Чехович (Рафиков) – 31:58 (5x4)

«Динамо» с 10 очками после восьми проведённых игр занимает вторую строчку в Западной конференции. Ярославский «Локомотив», набрав девять очков, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Запада.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с подмосковным «Витязем» 21 сентября (19:00 мск). Московское «Динамо» отправится в гости к череповецкой «Северстали», где сыграет 22 сентября (19:00 мск).

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