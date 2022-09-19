Никитин: «Локомотив» сегодня сделал многое, чтобы Бочаров выиграл у «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским Динамо» 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
«Думаю, что провели ровный матч. В принципе, в атаке создали хорошие моменты, в обороне сыграли достаточно надёжно. Думаю, что победили по делу.
Выбор Бочарова на матч против бывшей команды? Я не скажу, что мы готовили его прямо под «Динамо». Там у нас ситуация так складывалась, и было важно, чтобы Даня Исаев выиграл свой первый матч в сезоне, поэтому мы так были рады за него в матче с «Витязем». Понятно, что есть определённые эмоции, но сегодня команда сделала многое, чтобы Ваня выиграл игру», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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