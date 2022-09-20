Главный тренер «Торпедо» Ларионов: иногда приходиться делать вещи, нехарактерные для нас

Наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов дал оценку своим подопечным в победном матче с «Витязем».

«Игра диктует свои условия. Мы не меняем свой атакующий хоккей. Но иногда приходиться делать вещи, для нас нехарактерные. Сегодня были хорошие фрагменты той игры, которую мы хотим видеть. Те моменты, которые мы создавали, нам надо реализовывать. В обоих перерывах говорил, что мы бросаем ради броска, а не ради того, чтобы забить. Вратари сегодня играют хорошо, но если мы ещё помогаем им, бросая в логотип клуба соперника на груди голкипера, то сложно ожидать голов. Мы не старались удерживать счёт. 1:1, 0:1, 1:0 – мы всё равно должны идти в атаку и рисковать. Чтобы игра не уходила в то русло, когда болельщики могут заскучать.

Изменения в звеньях по ходу игры — поиск оптимальных сочетаний. Мы вынуждены играть без Николая Коваленко. И мы не хотим вешать большой груз на Василия Атанасова. Поэтому приходилось иногда передёргивать сочетания, чтобы не перегрузить нашего молодого форварда. Кирилла Воронина в команде зовут «скороход». Он очень быстро двигается и практически не устаёт. Воронин даёт любой тройке необходимую динамику, поэтому мы его сегодня использовали в разных сочетаниях. Что касается большого игрового времени защитников Богдана Конюшкова и Максима Федотова, то у них сейчас как в армии — идёт год за три. Они играют много, и мы понимаем, насколько это сложно. Они молодые игроки, но играют умно, гораздо выше своего возраста. За счёт хладнокровия и высокого интеллекта. Зият Пайгин отсутствует, потому что переболел COVID-19, сейчас тренируется второй день и находится в резерве», — передаёт слова Ларионова официальный сайт КХЛ.