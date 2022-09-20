Виртанен — об уходе из КХЛ: хотел вернуться домой, когда завершится моё судебное дело

Канадский крайний нападающий Джейк Виртанен вспомнил об уходе из КХЛ, судебном деле и о том, как попал в тренировочный лагерь «Эдмонтона».
«Это был долгий процесс, я хотел провести его от начала и до конца, сделать всё правильно. Поездка в Россию – это был новый опыт для меня, а затем возвращение. Когда моё судебное дело завершилось, я хотел вернуться домой. Мне нравилось играть в НХЛ, я просто хотел снова туда попасть. Сейчас у меня есть такая возможность. Достаточно много клубов проявляли интерес, мы много общались в течение лета, в том числе с «Эдмонтоном». Лето было хорошим, после завершения судебного разбирательства мы начали более активно общаться. Здорово, что я здесь оказался.
Для меня, моей семьи и партнёра было очень тяжело проходить через это. Ты многое узнаёшь о себе, о том, что ты за человек. Много копаешься в себе, думаешь о том, кто ты, о своей самооценке. Это был длинный процесс. К концу я понял, что очень доволен и благодарен за то, что отнёсся к этому процессу правильно. Я всё тщательно проработал, теперь я здесь и очень доволен такой возможностью.
Не все болельщики мне рады? У всех своё мнение, и это важно. У каждого должно быть своё мнение на всё, поэтому мы живём в великой стране. Я всё проработал, и это было очень тяжело. Это был огромный стресс для меня, я через многое прошёл», — сказал Виртанен в интервью Edmonton Journal.
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