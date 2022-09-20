Морозов ответил на вопрос о проблемах с посещаемостью на матчах КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о проблемах с посещаемостью на матчах и о методах её решения.



«Низкая посещаемость матчей КХЛ? Проблему мы видим. Мы не поддерживаем то, что кто-то приписывает себе зрителей. Хотим видеть прозрачную картинку, у нас есть инспектирование арен, проводим работу с болельщиками. Не можем захватить все игры, но следим за ними. В последние два года мы жили в пандемию, с ограничением по болельщикам. Конечно, это сказалось. С оптимизмом смотрим вперёд.

Проблемы с посещаемостью в Москве есть, это специфический город. Много развлечений, большие расстояния, пробки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.