Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов ответил на вопрос о проблемах с посещаемостью на матчах КХЛ

Морозов ответил на вопрос о проблемах с посещаемостью на матчах КХЛ
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о проблемах с посещаемостью на матчах и о методах её решения.

«Низкая посещаемость матчей КХЛ? Проблему мы видим. Мы не поддерживаем то, что кто-то приписывает себе зрителей. Хотим видеть прозрачную картинку, у нас есть инспектирование арен, проводим работу с болельщиками. Не можем захватить все игры, но следим за ними. В последние два года мы жили в пандемию, с ограничением по болельщикам. Конечно, это сказалось. С оптимизмом смотрим вперёд.

Проблемы с посещаемостью в Москве есть, это специфический город. Много развлечений, большие расстояния, пробки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме
Избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022