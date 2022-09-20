В «Коламбусе» ответили на слухи, что россиян могут не пустить на европейские матчи НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен ответил на слухи о том, что российских игроков могут не пустить на европейские матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ноябре в Финляндии сыграют «Коламбус» и «Колорадо Эвеланш». Отмечается, что у хоккеистов могут возникнуть проблемы с визами.

«Разберёмся. Из-за того, что у них ранее были шенгенские визы, въезд должен обойтись без проблем. Время покажет. В настоящее время мы работаем над этим вопросом с нашей юридической точки зрения», — приводит слова Кекяляйнена Ilta-Sanomat.

Напомним, в «Коламбусе» выступают Владислав Гавриков, Егор Чинахов, Даниил Тарасов и Кирилл Марченко. В составе «Колорадо» двое россиян — Валерий Ничушкин и Александр Георгиев.