Форвард «Колорадо» Маккиннон: мы не хотим останавливаться на одном Кубке Стэнли

Как сообщает североамериканский журналист Питер Бауг, по словам нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, агент игрока агрессивно вёл переговоры с клубом, но в конечном итоге решающее значение имел большой срок соглашения.
«Я хочу завершить карьеру в Колорадо. Мы не хотим довольствоваться только одним Кубком Стэнли», — приводит слова нападающего Бауг в своей соцсети.
Напомним, ранее нападающий подписал с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму $ 100,8 млн.
Отметим, что Маккиннон играет за «Колорадо» с 2013 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он принял участие в 638 встречах, в которых набрал 648 (242+406) очков при показателе полезности «+83». В плей-офф Маккиннон провёл 70 матчей, набрав 93 (41+52) балла при общей полезности «+26». В составе «Эвеланш» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в 2015 году Маккиннон выиграл чемпионат мира в составе сборной Канады.
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