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Стали известны подробности рекордного контракта Маккиннона с «Колорадо»

Стали известны подробности рекордного контракта Маккиннона с «Колорадо»
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Стали известны подробности нового соглашения Натана Маккиннона с «Колорадо Эвеланш» на общую сумму $ 100,8 млн.

Как сообщает Capfriendly, 27-летний канадец по условиям восьмилетнего соглашения получит $ 85,34 млн в качестве подписного бонуса. Остальная часть — зарплатная. Кроме того, в контракте предусмотрен полный запрет на обмен.

Распределение выплат по сезонам:

2023/2024: $ 775 тыс. (зарплата) + $ 15,725 млн;
2024/2025: $ 800 тыс. + $ 15,25 млн;
2025/2026: $ 800 тыс. + $ 15, 25 млн;
2026/2027: $ 9,15 млн + $ 3 млн;
2027/2028: $ 990 тыс. + $ 8,91 млн;
2028/2029: $ 990 тыс. + $ 8,91 млн;
2029/2030: $ 990 тыс. + $ 8,91 млн;
2030/2031: $ 990 тыс. + $ 8,91 млн.

Отметим, что Маккиннон играет за «Колорадо» с 2013 года. В составе «Эвеланш» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в 2015 году Маккиннон выиграл чемпионат мира в составе сборной Канады.

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