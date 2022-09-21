«Торонто» впервые в своей истории нанесёт рекламу на игровую форму

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о заключении партнерского соглашения с организацией, которая представляет молочных фермеров.
На игровую форму «Мэйпл Лифс» в сезоне-2022/2023 в правом верхнем углу нанесут надпись «Milk», принадлежащую Dairy Farmers of Ontario (регулирующий орган, представляющий более четырёх тысяч молочных фермеров в Онтарио).
«Точно так же, как молоко питает здоровые тела, молочные фермеры Онтарио с гордостью питают здоровые сообщества. Размещение нашего логотипа Milk на свитерах «Лифс» подчеркнёт роль молока в построении сильных тел и здорового образа жизни», — приводит слова генерального директора Dairy Farmers of Ontario Шерил Смит официальный сайт клуба.
Фото: Официальный сайт «Торонто»
Напомним, в прошлом году вице-президент НХЛ Кит Вочтел сообщил информацию о том, что лига разрешила клубам размещать рекламу на свитерах игроков с начала сезона-2022/2023.
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