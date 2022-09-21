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Борис Михайлов: без сборной России Кубок мира — это пустое место

Борис Михайлов: без сборной России Кубок мира — это пустое место
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Советский хоккеист Борис Михайлов во время пресс-конференции, посвящённой Суперсерии между сборными России и Канады 1972 года, поделился мнением о Кубке мира — 2024.

«Та ситуация, в которой сейчас оказался весь наш спорт… В ней Кубок мира — это отдушина. Но у нас есть ряд вопросов, кто будет представлять нашу сборную, кто тренировать. Но турнир этот нужен. И наша команда просто обязана там быть, потому что без нашей команды, не обижая другие сборные, это пустое место», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.

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