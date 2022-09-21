«Вы, наверное, спрашивайте, блин, игроков». Знарок — о проблемах с мотивацией в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче со «Спартаком».
«Первый период неплохо сыграли, в принципе. Были моменты, и двигались хорошо. Второй период провальный был, да. Опять же начали играть только после 0:2.
С настроем есть проблемы? Когда я говорил такое — если я один раз сказал… Вы говорите: «Постоянно» [проблемы с настроем]. Вы задавайте вопросы, отвечайте за свои слова. Я только про это один раз говорил. После «Динамо» говорил? Первый матч, да, наверное, такое было. Почему проблемы возникают с мотивацией? Ну я не знаю, вы, наверное, спрашивайте, блин, игроков — что они вам ответили. Есть ли у меня претензии к игрокам в этом плане? У меня всегда есть претензии к игрокам, даже в выигрышном матче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 21 сентября 2022
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