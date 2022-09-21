Назаров — о драках с «Авангардом»: странно отказывать зрителям, но президенту КХЛ виднее

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров после матча с «Авангардом» (1:4) высказался о недовольстве в КХЛ драками в очных встречах клубов.



«Все ждали драк? Понимаете, мы все работаем в КХЛ. Вчера прямым текстом наш президент Алексей Морозов сказал, что его драки не устраивают. Мне, правда, непонятно, что конкретно не устраивает? Когда люди приходят на хоккей и ждут этого? Наверное, мне нужно согласиться, потому что он президент. Но сегодня было более семи тысяч болельщиков, значит, людям это нужно. Раз зрители идут, то странно отказывать им в этом, но президенту КХЛ, безусловно, виднее», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).