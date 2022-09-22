Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: у нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

«Ну, что говорить. Всё по делу. Соперник конкретный, играет в финалах, поднимал над головой Кубок Гагарина. Пока мы не начнём забивать голы, будут проблемы. С нулём голов или с одним голом… Соперник начинает атаку с броска, у нас какая-то ерунда приходит в зону, передачи лишние. К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры большие вопросы ко многим игрокам. Кто должен забивать, кто должен решать моменты, большинство. У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд, забив в двух матчах с «Металлургом» лишь один гол.