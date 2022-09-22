Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: у нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
«Ну, что говорить. Всё по делу. Соперник конкретный, играет в финалах, поднимал над головой Кубок Гагарина. Пока мы не начнём забивать голы, будут проблемы. С нулём голов или с одним голом… Соперник начинает атаку с броска, у нас какая-то ерунда приходит в зону, передачи лишние. К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры большие вопросы ко многим игрокам. Кто должен забивать, кто должен решать моменты, большинство. У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.
«Адмирал» потерпел второе поражение подряд, забив в двух матчах с «Металлургом» лишь один гол.
- 22 сентября 2022
-
10:07
-
09:57
-
09:35
-
09:23
-
09:06
-
08:51
-
08:33
-
08:18
-
07:35
- 21 сентября 2022
-
23:44
-
23:22
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
22:04
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:29