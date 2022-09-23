Никлас Бекстрём рассказал о возможном завершении карьеры

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о своей травме и возможном завершении карьеры.



«Хочется закончить карьеру по своей воле, а не из-за травмы… Это весомая причина для этого. Я оптимистичен в том, чтобы сейчас завершить карьеру», – приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл.



Ранее «Вашингтон» сообщил, что Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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