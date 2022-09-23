Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никлас Бекстрём рассказал о возможном завершении карьеры

Никлас Бекстрём рассказал о возможном завершении карьеры
Комментарии

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о своей травме и возможном завершении карьеры.

«Хочется закончить карьеру по своей воле, а не из-за травмы… Это весомая причина для этого. Я оптимистичен в том, чтобы сейчас завершить карьеру», – приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл.

Ранее «Вашингтон» сообщил, что Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие 3 Кубка в НХЛ

Новость по теме
Бекстрём: мы с Овечкиным решили не обсуждать политику и происходящее на Украине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022