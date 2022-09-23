Защитник ЦСКА Дыбленко — о матче со «Спартаком»: желаю всем болельщикам прийти и кайфануть

Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) и пригласил болельщиков на предстоящий матч со «Спартаком».

«Немного дисциплина подвела нас сегодня. Моменты хорошие создавали, но надо играть с первых минут. А так всё нормально: выстраиваем свою игру, начинаем понимать лучше друг друга, создаём моменты, просто надо с самого начала начинать играть.

Драка с Горубновым? Я провёл силовой прием на его партнёре, а когда я развернулся – он ударил. Это нормальный момент – заступиться за своего партнёра. Все мы знаем, что Горбунов – очень активный, везде лезет. Но это хоккей. Не держим зла друг на друга, это нормальная профессиональная ситуация.

Дерби со «Спартаком» в следующем матче? Просто желаю всем болельщикам прийти и кайфануть, как обычно это происходит. Это крутое шоу — матч ЦСКА со «Спартаком». Желаю всем хорошей игры, чтобы матч был грандиозным, как обычно. Я играл там, сейчас я в ЦСКА. Но такие противостояния всегда будут интересны», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.