«Торпедо» обменяло 27-летнего вратаря Тихомирова в «Нефтехимик» на 16-летнего нападающего

«Нефтехимик» и «Торпедо» совершили обмен, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.
В нижнекамский клуб отправился 27-летний голкипер Андрей Тихомиров. Нижегородцы, в свою очередь, получили права на 16-летнего нападающего Никиту Артамонова.
Тихомиров всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл в «Торпедо». Он дебютировал за нижегородский клуб в сезоне-2015/2016. В текущем сезоне страж ворот принял участие в двух встречах, в которых не одержал побед при коэффициенте надёжности 1.79 и 93,9% отражённых бросков. Всего в Континентальной хоккейной лиге Тихомиров сыграл 109 матчей, победив в 30 из них, в среднем отражая 91,8% бросков при показателе надёжности 2.63.
Артамонов ещё не дебютировал в КХЛ, проведя в нынешнем сезоне лишь пять встреч в МХЛ за «Реактор». На его счету 3 (1+2) очка.
- 23 сентября 2022
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