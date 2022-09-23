«Трактор» нанёс «Нефтехимику» девятое поражение подряд, прервав серию из двух проигрышей

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).
На четвёртой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На 14-й минуте Теэму Пулккинен удвоил преимущество «Трактора». На 31-й минуте Андрей Чивилёв отыграл один гол, однако через две минуты Кирилл Капустин с передачи Владимира Ткачёва вернул преимущество челябинцев в две шайбы. Ещё через четыре минуты Владимир Ткачёв в четвёртый раз поразил ворота хозяев. На 44-й минуте Михаил Сидоров с передачи Евгения Митякина сократил отставание в счёте. На 53-й минуте Максим Шабанов забил пятый гол гостей. На последних секундах точку во встрече поставил Ансель Галимов — 5:3.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Нефтехимик» примет «Авангард». Обе встречи состоятся 25 сентября.
- 23 сентября 2022
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