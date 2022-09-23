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«Трактор» нанёс «Нефтехимику» девятое поражение подряд, прервав серию из двух проигрышей

«Трактор» нанёс «Нефтехимику» девятое поражение подряд, прервав серию из двух проигрышей
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Бывальцев, Калинин) – 03:08 (5x5)   0:2 Пулккинен (Капустин, Хохряков) – 13:20 (5x5)   1:2 Чивилёв (Белозёров, Назаров) – 30:29 (5x5)   1:3 Капустин (Ткачёв) – 32:27 (5x5)   1:4 Ткачёв (Тертышный, Бурдасов) – 36:49 (5x4)   2:4 Сидоров (Митякин) – 43:07 (5x5)   2:5 Тертышный (Ткачёв) – 52:33 (5x5)   3:5 Галимов (Камара, Назаров) – 59:57 (5x5)

На четвёртой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На 14-й минуте Теэму Пулккинен удвоил преимущество «Трактора». На 31-й минуте Андрей Чивилёв отыграл один гол, однако через две минуты Кирилл Капустин с передачи Владимира Ткачёва вернул преимущество челябинцев в две шайбы. Ещё через четыре минуты Владимир Ткачёв в четвёртый раз поразил ворота хозяев. На 44-й минуте Михаил Сидоров с передачи Евгения Митякина сократил отставание в счёте. На 53-й минуте Максим Шабанов забил пятый гол гостей. На последних секундах точку во встрече поставил Ансель Галимов — 5:3.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Нефтехимик» примет «Авангард». Обе встречи состоятся 25 сентября.

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