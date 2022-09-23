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«Авангард» играл намного лучше соперника». Рябыкин — о поражении от «Торпедо»

«Авангард» играл намного лучше соперника». Рябыкин — о поражении от «Торпедо»
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:4.

«Здорово играли. Одна ошибка в первом периоде и вот это удаление Чистякова нам стоили игры. А матч был очень хороший, не могу упрекнуть своих хоккеистов, они играли намного лучше, чем команда соперника.

Мы не играли от обороны, мы старались играть в атаку, много играли вперёд, особенно во втором периоде. Не знаю, как вы хоккей смотрели, что думаете, что мы играли от обороны. Мы встречали соперника в средней зоне, переходили в контратаку, мы не играли в обороне. У нас и бросков больше, чем у «Торпедо», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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