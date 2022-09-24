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«Не будем об этом говорить». Одноклубник Капризова отказался говорить о проблемах Кирилла

«Не будем об этом говорить». Одноклубник Капризова отказался говорить о проблемах Кирилла
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Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло во время пресс-конференции после первых тренировок клуба после межсезонья отказался отвечать на вопрос по Кириллу Капризову. Форварду предложили рассказать о сложностях российского одноклубника со въездом в США летом.

«Мы не будем об этом говорить. Нам нужны только хоккейные вопросы, верно?» — приводит слова Цуккарелло The Rink Live.

Напомним, в течение минувшего лета Капризов несколько раз пытался покинуть Россию и вернуться в Миннесоту, однако ему несколько раз отказывали во въезде. В начале августа россиянин смог добраться до США. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов провёл 81 матч, набрав 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу.

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