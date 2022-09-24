«Не будем об этом говорить». Одноклубник Капризова отказался говорить о проблемах Кирилла
Поделиться
Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло во время пресс-конференции после первых тренировок клуба после межсезонья отказался отвечать на вопрос по Кириллу Капризову. Форварду предложили рассказать о сложностях российского одноклубника со въездом в США летом.
«Мы не будем об этом говорить. Нам нужны только хоккейные вопросы, верно?» — приводит слова Цуккарелло The Rink Live.
Напомним, в течение минувшего лета Капризов несколько раз пытался покинуть Россию и вернуться в Миннесоту, однако ему несколько раз отказывали во въезде. В начале августа россиянин смог добраться до США. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов провёл 81 матч, набрав 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу.
Новость по темеКирилл Капризов ответил на вопрос, боялся ли он, что не сможет уехать из России летом
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
08:15
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:20
-
22:47
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:21
-
14:07
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
Партнерский контент