Вратарь «Вашингтона»: будет интересно смотреть за тем, как Овечкин вершит историю

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер рассказал, что ожидает шанса сыграть с российским капитаном команды Александром Овечкиным. В течение 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге они были соперниками.



«Будет весело стать частью этого и увидеть, как вершится история. Это своего рода побочная сюжетная линия в ходе всех этих сезонов, и смотреть за тем, как Овечкин гонится за историей, будет интересно», — приводит слова Кемпера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).