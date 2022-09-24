Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Миннесоты»: сначала мы не знали, всё ли с Капризовым в порядке в России

Генменеджер «Миннесоты»: сначала мы не знали, всё ли с Капризовым в порядке в России
Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о сложностях российского нападающего команды Кирилла Капризова со въездом в США из России. Минувшим летом 25-летний форвард дважды пытался пересечь границу Соединённых Штатов, но оба раза ему отказывали. Как отмечалось, главной проблемой было оформление рабочей визы. В итоге в начале августа Капризов вернулся в Миннесоту.

«Возвращение в США оказалось сложнее, чем мы ожидали, но, уверен, это не должно сильно сказаться на нём.

Я знаю, что Кирилл не хочет об этом говорить, но, знаете, у нас просто возникли проблемы с его возвращением в США. Мы получили помощь от некоторых друзей в Вашингтоне, мы очень благодарны за это. И, знаете, Кирилл был очень терпелив, делал именно то, что должен был делать. Это было действительно тяжёлое время для него. Мы просто рады, что он здесь. Он воодушевлён. Всё позади.

Ставилась ли когда-нибудь под сомнение безопасность Капризова? Сначала мы не знали. Это трудно объяснить. Я не думаю, что эта ситуация когда-либо была опасна для жизни или что-то в этом роде. Вопрос был просто в том, всё ли с ним в порядке, находится ли он в относительной безопасности и может ли вернуться в США… Пока он здесь, с ним всё в порядке, и всё хорошо. Просто дайте ему сосредоточиться на хоккее», — приводит слова Герина The Rink Live.

Помимо Герина, о сложностях Капризова и о волнении за россиянина высказались несколько представителей «Миннесоты». Их можно прочитать в нашем материале:

«Не могу представить, сколько он пережил». Будущее Капризова мучило всех в «Миннесоте» «Не могу представить, сколько он пережил». Будущее Капризова мучило всех в «Миннесоте»
Новость по теме
Кирилл Капризов ответил на вопрос, боялся ли он, что не сможет уехать из России летом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022