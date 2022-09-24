Евгений Кузнецов отметил главное подписание «Вашингтона» в межсезонье

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о новичках «столичных».

«Я чувствую, что они рады быть здесь. Они очень хотят работать с нами. На мой взгляд, они хорошие игроки. Я думаю, они сделают нашу команду намного лучше, намного более гибкой. Чувствую, что Мак (генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. — Прим. «Чемпионата») проделал очень хорошую работу со всеми подписаниями, особенно с Брауни (Коннор Браун. — Прим «Чемпионата»). Это важное подписание для нас», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

К «столичным» в межсезонье присоединился ряд игроков, включая голкипера Дарси Кемпера (пятилетний контракт на $ 26,25 млн), а также нападающих Коннора Брауна (пришёл после обмена с «Оттавой Сенаторз») и Дилана Строума (однолетнее соглашение на $ 3,5 млн). В то же время на длительные сроки выбыли основные форварды «столичных» — Никлас Бекстрём и Том Уилсон.