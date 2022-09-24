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«Нефтехимик» объявил о подписании Эмиля Гарипова

«Нефтехимик» объявил о подписании Эмиля Гарипова
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«Нефтехимик» на официальной странице в «Твиттере» объявил о заключении контракта с голкипером Эмилем Гариповым.

Как отмечается, с опытным стражем ворот заключено соглашение до конца текущего сезона.

Ранее сам Гарипов заявлял, что договорился с «Нефтехимиком» и ждёт только официального объявления. Нижнекамцы на данный момент проиграли в каждой из девяти встреч чемпионата.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Трактор» официально объявил о расторжении контракта с Гариповым. Ранее голкипера помещали в список отказов, однако в течение 48 часов его никто не забрал. В нынешнем сезоне российский страж ворот сыграл за челябинскую команду всего две встречи. На его счету 77,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 4,84. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.

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