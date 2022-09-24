Тренер «Миннесоты» — о Капризове: мы не можем поверить в вещи, которые происходят в мире

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о возвращении нападающего Кирилла Капризова в Северную Америку. Наставник отметил, что очень переживал за ситуацию с въездом россиянина на территорию США и был рад увидеть 25-летнего форварда на тренировке.
«У нас с семьёй есть групповой чат, и мне не терпелось рассказать всем: «Сегодня я обнял Кирилла».
Не могу себе представить, сколько пережил Капризов. Сегодняшний мир… мы все не можем себе представить, что происходит, мы не можем поверить в некоторые вещи, которые происходят. Поэтому если ты не на месте этих людей — в нашем случае, очевидно, не на месте Кирилла, — то понятия не имеешь, какой стресс это вызывает.
Я уверен, что он всё ещё испытывает стресс. Я имею в виду, что он оставил свою семью в России. Поэтому мы все должны быть очень внимательны к Кириллу и постараться оказать ему как можно больше помощи», — приводит слова Эвасона The Athletic.
Помимо Эвасона, о сложностях Капризова и о волнении за россиянина высказались несколько представителей «Миннесоты». Об этом можно прочитать в нашем материале:
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