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«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом предсезонном матче НХЛ

«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом предсезонном матче НХЛ
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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Алекс Стивз, также шайбы забросили Джастин Холл и Денис Мальгин. У гостей отличился Тим Штюцле.

Российский форвард «Оттавы» Егор Соколов и защитник Никита Зайцев очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-2». Вратарь «Торонто» Илья Самсонов не попал в состав на игру.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
24 сентября 2022, суббота. 20:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Генетт, Дебринкэт) – 11:15 (5x5)   1:1 Холл (Джордано, Симмондс) – 25:59 (5x5)   2:1 Мальгин (Нюландер) – 27:55 (5x5)   3:1 Стивз (Джордано, Холл) – 28:13 (5x5)   4:1 Стивз (Джордано, Дальстрём) – 58:41 (en)

Следующий матч команды проведут также между собой в ночь на 25 сентября. Начало — в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ начнётся двумя матчами в Праге 7 и 8 октября, в которых сыграют «Сан‑Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

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