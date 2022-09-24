«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом предсезонном матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Алекс Стивз, также шайбы забросили Джастин Холл и Денис Мальгин. У гостей отличился Тим Штюцле.

Российский форвард «Оттавы» Егор Соколов и защитник Никита Зайцев очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-2». Вратарь «Торонто» Илья Самсонов не попал в состав на игру.

Следующий матч команды проведут также между собой в ночь на 25 сентября. Начало — в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ начнётся двумя матчами в Праге 7 и 8 октября, в которых сыграют «Сан‑Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».