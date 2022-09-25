Карандин: сегодня для «Амура» реальные конкуренты — это клубы ВХЛ

Судья международной категории Юрий Карандин поделился впечатлениями от старта Фонбет Чемпионата КХЛ в исполнении команд из Сибири и Дальнего Востока.
«Рад за «Сибирь», команда играет прагматично, выгрызает свои очки. Летом говорил о том, что в нашем регионе именно у «Сибири» лучшая бригада вратарей Красоткин — Костин, пока это подтверждается, хотя болельщики из Омска со мной спорили.
Не совсем согласен с критикой «Авангарда». Изначально многие понимали, что с линией Галимов — Демченко команду будет бросать из стороны в сторону. Так и происходит. Вижу аналогии с «Адмиралом» времён Сергея Светлова, когда команда весь сезон летала рейсовыми самолетами, но, несмотря на всё, в эпизодах показывала интересный хоккей и брала свои очки. Вот и нынешний «Авангард» в эпизодах этого турне может сыграть красиво. Но цельной картины пока нет. Сейчас Омску главное — пройти 12-матчевое турне, потом будет легче.
Сибирь способна обогнать «Авангард» в таблице? Если Омск не решит вратарскую проблему, то шансы есть. С другой стороны конкуренция в регионе сейчас, к сожалению, не высокая. Объективно говоря, «Амур» и «Адмирал» сибирским клубам сегодня не конкуренты.
Возьмите «Амур», который сейчас летит в турне по Западу. На мой взгляд, у команды — явные проблемы с комплектованием, особенно в нападении. При всем уважении в прежние годы звено Руденков — Николишин — Лихачев было бы в «Амуре» третьим-четвёртым, а сегодня они выходят на лёд первыми. Да, с «Сочи» и «Витязем» с таким составом в этом турне еще можно побороться. Но затем «Амур» выйдет и на «Ак Барс» с московским «Динамо». Думаю, в этих играх шансов совсем мало, ведь сегодня для Хабаровска реальные конкуренты — «Барс» во главе с Лукояновым и питерское «Динамо», дочерние клубы казанцев и москвичей в ВХЛ.
В «Адмирале» легионеры посильнее, чем в «Амуре», но Владивосток играет в совсем закрытый хоккей. Обе команды забили меньше всех на Востоке — по 16 шайб, что говорит о проблемах именно в атаке», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru
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