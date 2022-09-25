Тренер «Ак Барса» Бабенко: звено Семёнова неплохо себя показывает, их не трогаем

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какие изменения произойдут в команде перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором».

«Мы не смогли забросить шайбу, это нужно исправлять. Необходимо дорожить моментами, которые создаём. Ну и, конечно, исправлять игру в большинстве. Звено Семёнова, на наш взгляд, неплохо себя показывает, у них есть взаимопонимание, их не трогаем. Нужно смотреть, чтобы каждое звено приносило пользу для команды, поэтому делаются корректировки.

Чем может удивить «Трактор»? В команде есть мастера, которые могут исполнить и реализовывать голевые моменты, с ними надо сыграть поближе и плотнее. А что касается традиционной игры «Трактора», то нельзя позволять сопернику вести, потому что они очень здорово умеют играть на удержание. Наша задача сейчас – владеть инициативой и реализовывать те моменты, которые создаем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдёт сегодня, 25 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене». Начало встречи в 17:00 мск.