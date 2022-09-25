Панарин — об игре с Кравцовым в одном звене: наши с ним смены определённо прошли хорошо

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тренировку в звене с соотечественником, Виталием Кравцовым.

«Мы с ним обсуждаем, какие изменения можно внести. Предлагаем разные варианты. Наши с ним смены определённо прошли хорошо. Теперь мы должны концентрироваться на том, чтобы поддерживать этот уровень», — цитирует нападающего Lohud.

Напомним, ранее главный тренер команды Жерар Галлан объявлял, что Панарин и Кравцов будут наигрываться в одном сочетании в звене с Винсентом Трочеком.

Напомним, минувшим летом «Рейнджерс» подписали с Кравцовым однолетний контракт. В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6».