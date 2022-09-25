Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин — об игре с Кравцовым в одном звене: наши с ним смены определённо прошли хорошо

Панарин — об игре с Кравцовым в одном звене: наши с ним смены определённо прошли хорошо
Комментарии

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тренировку в звене с соотечественником, Виталием Кравцовым.

«Мы с ним обсуждаем, какие изменения можно внести. Предлагаем разные варианты. Наши с ним смены определённо прошли хорошо. Теперь мы должны концентрироваться на том, чтобы поддерживать этот уровень», — цитирует нападающего Lohud.

Напомним, ранее главный тренер команды Жерар Галлан объявлял, что Панарин и Кравцов будут наигрываться в одном сочетании в звене с Винсентом Трочеком.

Напомним, минувшим летом «Рейнджерс» подписали с Кравцовым однолетний контракт. В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6».

«Должен искупить вину». «Рейнджерс» дарят уникальный шанс строптивому форварду из России «Должен искупить вину». «Рейнджерс» дарят уникальный шанс строптивому форварду из России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022