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Панарин: я должен вернуть игру, которая была 2 года в «Коламбусе» и в 1-й год в Нью-Йорке

Панарин: я должен вернуть игру, которая была 2 года в «Коламбусе» и в 1-й год в Нью-Йорке
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о текущей игровой форме.

«После плей-офф сказал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок, что стану лучше. Было ли что-то в плей-офф, что хочу перенести в этот сезон? Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру, в которую я играл два года в «Коламбусе» и первый год в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше движения.

Последние пару лет я просто начал играть по своему флангу только. И людям легче подстраиваться. Поэтому я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и сопернику будет сложнее подстроиться, потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнёры…

В том году было так, что один бросает по борту, второй подбирает. Простая игра, всегда одна и та же. Что партнёры не прогрессируют в таком случае, что я», – приводит слова Панарина официальный сайт клуба.

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