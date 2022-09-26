Новичок «Калгари» Юбердо высказался о дебютном матче за клуб

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо прокомментировал первую игру в составе команды. «Огоньки» в предсезонном матче обыграли «Ванкувер» со счётом 4:0.
«Приятно выйти на лёд с новыми партнёрами по команде, немного сыграться. Это была моя не лучшая игра, я должен стать лучше. Первая игра после летнего перерыва, ты немного заржавел. Мы собираемся наладить химию звена на наших следующих тренировках, и у нас также будет ещё несколько игр, так что всё будет хорошо», — цитирует нападающего TSN.
Юбердо забил первый гол в матче при игре в большинстве в формате «5 на 3» и стал первой звездой встречи.
Напомним, 29-летний нападающий заключил новое восьмилетнее соглашение с «Калгари», по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.
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