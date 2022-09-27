«Тампа» отложила два предсезонных матча из-за объявления чрезвычайного положения в штате

Пресс-служба клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявила об изменениях в расписании предсезонных матчей.

Планировалось, что в среду «Лайтнинг» сыграют с «Каролиной Харрикейнз», а уже на следующий день – с «Нэшвилл Предаторз» (по местному времени. – Прим. «Чемпионата»). Однако в расписание пришлось внести коррективы из-за природных катаклизмов, а именно – урагана «Иан», который надвигается на штат Флориду и может иметь весьма серьёзные последствия. На данный момент, в штате объявлен режим чрезвычайного положения. В результате изменений матч с «Харрикейнз» будет сыгран во вторник, а с «Предаторз» — в пятницу.

Напомним, в прошлом сезоне «Тампа» добралась до финала Кубка Стэнли, в котором со счётом 2-4 уступила «Колорадо Эвеланш».