Форвард «Рейнджерс» Кравцов одновременно потерял лезвие конька и шлем. Видео

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов стал участником забавного инцидента в предсезонном матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин на льду одновременно упал, потерял лезвие конька и шлем. Тем не менее это не помешало его команде победить в матче. «Рейнджерс» одолели соперников со счётом 4:1.



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В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.



Кравцов не сумел отметиться результативными действиями в этом матче. Он провёл на льду 13.51. За «островитян» в этом матче дебютировал защитник Александр Романов. Ему отметиться результативными действиями тоже не удалось.