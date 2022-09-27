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Главный тренер «Миннесоты» высказался о состоянии Капризова, получившего повреждение

Главный тренер «Миннесоты» высказался о состоянии Капризова, получившего повреждение
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился информацией о состоянии нападающего команды Кирилла Капризова. Российский форвард досрочно завершил предсезонную встречу с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ). Капризов не выходил на лёд в последние минуты основного времени и в овертайме.

«Никаких проблем. Сегодня он не будет кататься. Ему не нужно кататься сегодня. Но он в порядке. Просто он получил удар по ноге. Зачем сразу вмешиваться в дело? Давайте успокоимся и дадим возможность Кириллу выздороветь.

Состояние Капризова будут ежедневно оценивать, чтобы понять, имеет ли смысл его участие или лучше не допускать до матчей. Мы позаботимся о том, чтобы поступать правильно. Честно говоря, я не думаю, что он сыграет снова до следующей домашней встречи», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

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