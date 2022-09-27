Знарок: Радулов очень ждал «зелёное дерби», хотел сыграть. Мы его успокаивали как могли

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:0).

«Доволен ли Кагарлицким? Конечно. Дай бог, что это его лучший матч. Мы ждём от него, чтобы он проводил все лучшие матчи. Неплохо сегодня сыграл, молодец. Атмосфера «зелёного дерби»? Как обычный матч. 3:0 – позор одной из команд в дерби? Нет. А вы откуда, из Уфы? Как-то вы свою команду должны поддерживать, а вы такие вещи говорите. Команда очень хорошо играла, создала нам много проблем.

Как удалось уйти с «нулём» в дерби? Бывает, конечно, но с «нулём». Вратарь хорошо сыграл, да. Радулов очень ждал этой игры, очень хотел сыграть. Мы его успокаивали как могли, говорили, что спокойным будет лучше выглядеть. Он сыграл хорошо.

У нас не только Хенкель, у нас идёт ротация среди защитников. Игры через день, стараемся, чтобы защитники были в оптимальной форме, не уставшими. Нормально сыграл он, хорошо. Вообще не вижу, о чём говорить.

Сафонову в глаз попали, было подозрение. Вроде нормально, обошлось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.