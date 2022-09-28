Фазель выразил надежду на скорый допуск российских хоккеистов к международным турнирам

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду на скорое возвращение сборной России к международным соревнованиям.

«Да, конечно, я слышал об этом. Но я не нахожусь внутри процесса. Пока что у меня нет информации о том, на какой стадии находятся эти разговоры. Знаете, мне бы очень хотелось поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене. Решения принимаю не я, но в скором времени, думаю, мы увидим, какая будет ситуация. Возможно, будут какие-то изменения, очень переживаю за российских спортсменов и искренне надеюсь, что они смогут вновь участвовать во всех соревнованиях, как и прежде, и всё вернется в норму.

Знаю, что в последние недели активно велось обсуждение этого вопроса между Международным олимпийским комитетом, национальными олимпийскими комитетами различных стран, а также другими организациями. Но я не могу давать никаких комментариев по этому поводу, потому что больше не являюсь президентом ИИХФ. Конечно, я слежу за этим, получаю информацию, но не более», — цитирует Фазеля «Спорт-экспресс».