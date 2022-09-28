Плющев: Радулов хочет показать, что может всё на площадке, даже не считаться с правилами

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил, что судьи слишком многое позволяют нападающему «Ак Барса» Александру Радулову и не наказывают его штрафом в игре.

«Если судьи позволяют ему это делать на площадке – ну что ж, значит, они ему позволяют это делать. Но это видят все: и не только специалисты, но и болельщики. Я думаю, все эти непонятные телодвижения на площадке в отношении игроков, в отношении судей не украшают игру. Почему они бездействуют в этих моментах, почему они дискутируют с игроком, который даже не носит капитанскую повязку, – тоже непонятно.



Ну а то, что Радулов хочет показать себя игроком, который может всё на площадке, вплоть до того, чтобы не считаться с правилами, которые связаны с игрой, с отношением к друг другу… Ещё раз повторю: это судьи должны определять. Разговаривать с игроком, выяснять какие-то отношения, выслушивать хамство… Если вы себя так уважаете, значит, к вам такое и будет отношение», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.