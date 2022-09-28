«Каждый знал, во что он ввязывается». Экс-форвард «Авангарда» высказался о словаках в КХЛ

Словацкий нападающий, бывший хоккеист «Авангарда» Петер Цегларик прокомментировал отъезд из России.

«В КХЛ на данный момент больше всего европейских легионеров из Словакии? Это реальность, не только у нас там много игроков. Ведь у шведов там тоже есть хоккеисты, которые отказались от шанса играть в сборной. Это индивидуальное решение каждого. Я сказал, что в текущей обстановке не поеду в Россию. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.



Не удивляет ли, что игроки не боятся, что Россия занесла Словакию в список недружественных государств? Каждый, наверное, знал перед этим, во что он ввязывается и какие у него есть гарантии. Это зависит от решений отдельных игроков», — приводит слова Цегларика Sport Aktuality.

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