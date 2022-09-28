«Вы должны уехать сейчас». МИД Канады сделало заявление своим хоккеистам в России
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Пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Эдриен Бланшар высказался о хоккеистах-соотечественниках, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге. Он призвал их покинуть Россию.
«Мы, канадцы, дорожим такими ценностями, как свобода, демократия и право людей на то, чтобы определять своё будущее. Спортсмены, решившие играть в России и Беларуси и ассоциироваться с этими странами, должны объяснить свои решения публике.
Наше правительство высказалось очень ясно. Канадцам следует избегать любых поездок в Россию и Беларусь. Если они находятся в России или в Беларуси, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», — приводит слова Бланшара The Star.
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