Сушинский считает, что без североамериканских игроков КХЛ станет слабее

Бывший нападающий сборной России и омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о заявлениях американского посольства и МИД Канады с призывами своим гражданам покинуть Россию. Североамериканские хоккеисты, в соответствии с этими высказываниями, могут покинуть Континентальную хоккейную лигу.
«Станет ли от этого КХЛ слабее? Конечно. Зачем же мы их зовём? Чтобы они увеличивали популярность КХЛ. Это качественные игроки, а не все подряд. Молодёжь? Я уже много раз говорил, что молодёжь потянется к сильнейшим. А то, что там открывают, закрывают, делают лимит на легионеров… В НХЛ же нет лимита — сколько хочешь бери. Растут игроки, и канадские, и американские играют — и никуда не деваются. Есть конкуренция, есть настоящая борьба. Конкуренция ведь и порождает спрос», — приводит слова Сушинского Legalbet.
Отметим, что в КХЛ выступают 44 канадца, а также 10 американцев.
- 28 сентября 2022
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