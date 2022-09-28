Сушинский считает, что без североамериканских игроков КХЛ станет слабее

Бывший нападающий сборной России и омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о заявлениях американского посольства и МИД Канады с призывами своим гражданам покинуть Россию. Североамериканские хоккеисты, в соответствии с этими высказываниями, могут покинуть Континентальную хоккейную лигу.



«Станет ли от этого КХЛ слабее? Конечно. Зачем же мы их зовём? Чтобы они увеличивали популярность КХЛ. Это качественные игроки, а не все подряд. Молодёжь? Я уже много раз говорил, что молодёжь потянется к сильнейшим. А то, что там открывают, закрывают, делают лимит на легионеров… В НХЛ же нет лимита — сколько хочешь бери. Растут игроки, и канадские, и американские играют — и никуда не деваются. Есть конкуренция, есть настоящая борьба. Конкуренция ведь и порождает спрос», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Отметим, что в КХЛ выступают 44 канадца, а также 10 американцев.