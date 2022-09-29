«Торонто» победил «Монреаль». Самсонов не играл, одна из шайб на счету Дениса Мальгина

29 сентября на «Скотиабанк-Арене» в канадском Торонто состоялся матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0.
Хозяева оформили по шайбе в первом и втором периодах. На 7-й минуте встречи форвард «Мэйпл Лифс» Николас Робертсон отличился после передачи защитника Майкла Джордано, который в недавней игре предсезонки с «Оттавой» (4:1) сделал сразу три ассиста. А второе взятие ворот на счету швейцарского нападающего с русскими корнями Дениса Мальгина (результативный пас отдал Александр Керфут). Точку же в конце игры поставил Ник Абруццезе.
Российский вратарь Илья Самсонов, дебютировавший за «Торонто» 25 сентября в игре с «Оттавой», отразивший 16 бросков и заменённый в третьем периоде, в матче с «Монреалем» участия не принимал.
Напомним, 25-летний Самсонов летом подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн. Предыдущие четыре сезона голкипер провёл в «Вашингтоне», где за 89 матчей регулярного чемпионата НХЛ у него был процент отражённых бросков 90,2%.
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