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«Торонто» победил «Монреаль». Самсонов не играл, одна из шайб на счету Дениса Мальгина

«Торонто» победил «Монреаль». Самсонов не играл, одна из шайб на счету Дениса Мальгина
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29 сентября на «Скотиабанк-Арене» в канадском Торонто состоялся матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0.

Хозяева оформили по шайбе в первом и втором периодах. На 7-й минуте встречи форвард «Мэйпл Лифс» Николас Робертсон отличился после передачи защитника Майкла Джордано, который в недавней игре предсезонки с «Оттавой» (4:1) сделал сразу три ассиста. А второе взятие ворот на счету швейцарского нападающего с русскими корнями Дениса Мальгина (результативный пас отдал Александр Керфут). Точку же в конце игры поставил Ник Абруццезе.

Российский вратарь Илья Самсонов, дебютировавший за «Торонто» 25 сентября в игре с «Оттавой», отразивший 16 бросков и заменённый в третьем периоде, в матче с «Монреалем» участия не принимал.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робертсон (Джордано, Мюррей) – 06:53 (5x5)   2:0 Мальгин (Керфут, Стивз) – 39:15 (5x4)   3:0 Абруццезе (Нюландер, Мальгин) – 56:34 (5x4)

Напомним, 25-летний Самсонов летом подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн. Предыдущие четыре сезона голкипер провёл в «Вашингтоне», где за 89 матчей регулярного чемпионата НХЛ у него был процент отражённых бросков 90,2%.

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