Лукину грозит штраф 3 млн за дачу взятки на получение военного билета и водительских прав

Признавшийся ранее в даче взятки за получение военного билета бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин также сознался в том, что он давал взятку за получение водительского удостоверения. Об этом сегодня, 29 сентября, на заседании суда в Уфе сообщил адвокат хоккеиста Сергей Кожевников.

«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — приводит слова адвоката ТАСС.

Гособвинитель запросил назначить обвиняемому штраф в размере трёх миллионов рублей в доход государства. Следующее заседание по делу состоится 3 октября.

Напомним, хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они передали через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.



В 2019 году 37-летний житель Уфы предлагал за взятку нелегально предоставить отсрочку от службы в армии. Анвар Сулейманов был осуждён на пять лет условно, а Михаила Воробьёва оштрафовали на два миллиона рублей.

Новость по теме Хоккеист Владислав Лукин на суде признал вину в даче взятки ради уклонения от армии