Федерация хоккея Латвии: разделить спорт и политику сейчас невозможно

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс рассказал как обстоят дела с аппеляцией организации к ИИХФ по делу латвийского вратаря «Амура» Яниса Калниньша и высказал мнение о влиянии России на Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«ИИХФ приняла решение и разъяснила его, и мы понимаем правила, но мы все ещё работаем над этой апелляцией против ИИХФ. Посмотрим, какой будет результат. Мы хотим получить объяснения, почему и как было принято это решение. Не хочу гадать, что они придумают, посмотрим. Я бы хотел в нормальной ситуации сказать, что нужно разделять спорт и политику, но сейчас разделить эти вещи уже невозможно.

В конце концов, именно люди и игроки, а не ассоциации, делают свой выбор. Мы можем менять правила, и правительства могут занимать сильную позицию по определённым вопросам, но это всё равно зависит от отдельных людей. Хотят ли они нарушать правила или нет. Если латвийский игрок сегодня идёт против решения, принятого правительством, то этому игроку навсегда запрещается представлять национальную сборную. Так что, в конце концов, именно игроки решают свою жизнь.

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель был в тесных связях с Россией и есть ли какая либо власть у России над ИИХФ? Нет я так не думаю. Не будем спекулировать, но отношения между нынешним президентом и Россией сильно отличаются от прошлых», — цитирует Плужейса Expressen.se.

Напомним, ранее Федерация хоккея Латвии запретила голкиперу «Амура» Калниньшу выступать в КХЛ, однако ИИХФ одобрила переход вратаря в хабаровский клуб.