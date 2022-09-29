В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам уехать из НХЛ

В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам уехать из клубов Национальной хоккейной лиги, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.



Напомним, вчера, 28 сентября, Госдепартамент США и МИД Канады рекомендовали своим гражданам покинуть Россию. В КХЛ играют 54 хоккеиста из Северной Америки (10 граждан США и 44 — Канады).



«В Госдуме РФ дадут рекомендацию российским хоккеистам покинуть НХЛ? Мы не собираемся поднимать этот вопрос. По крайней мере, я об этом не слышал. На сегодняшний день нет даже намёков на то, что кто-то собирается это делать.

Их рекомендация [Госдепартамента США и МИД Канады] — это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег. Ребята [хоккеисты] работают — и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит», — цитирует Свищева Legalbet.

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