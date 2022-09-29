В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам уехать из НХЛ

В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам уехать из клубов Национальной хоккейной лиги, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Напомним, вчера, 28 сентября, Госдепартамент США и МИД Канады рекомендовали своим гражданам покинуть Россию. В КХЛ играют 54 хоккеиста из Северной Америки (10 граждан США и 44 — Канады).
«В Госдуме РФ дадут рекомендацию российским хоккеистам покинуть НХЛ? Мы не собираемся поднимать этот вопрос. По крайней мере, я об этом не слышал. На сегодняшний день нет даже намёков на то, что кто-то собирается это делать.
Их рекомендация [Госдепартамента США и МИД Канады] — это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег. Ребята [хоккеисты] работают — и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит», — цитирует Свищева Legalbet.
- 29 сентября 2022
-
14:31
-
14:14
-
13:54
-
13:36
-
13:28
-
13:14
-
12:46
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:45
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
08:51
-
08:25
-
08:14
-
07:47
-
06:34
-
06:05
-
04:42
-
04:28
-
03:51
-
03:32
-
02:22
- 28 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:17
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48