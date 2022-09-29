Ассоциация хоккея США свяжется с правительством по поводу игроков в России

Ассоциация хоккея США планирует проконсультироваться с правительством страны по поводу выступлений игроков за российские клубы. Об этом рассказал президент организации Майк Тримболи.
Напомним, вчера, 28 сентября, посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из Российской Федерации в связи с проводимой в стране частичной мобилизацией, пока для этого «ещё остаются возможности».
«Таких рекомендаций мы не посылали. Мы свяжемся с нашим правительством по поводу подобных рекомендаций», — цитирует Тримболи ТАСС.
В российских клубах выступают десять американцев: Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Бреннан Менелл («Динамо», Москва), Кенни Агостино («Торпедо»), Джоуи Кин («Спартак»), Ник Эберт («Автомобилист»), Райан Маккиннис ( «Амур»), Алекс Бродхёрст, Рид Буше (оба — «Авангард»), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба — «Куньлунь»).
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