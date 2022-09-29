Лишь один россиянин попал в топ-5 бомбардиров следующего сезона НХЛ по версии The Score

Американский портал The Score составил прогноз на топ-5 бомбардиров следующего сезона НХЛ. В него попал лишь один россиянин — Кирилл Капризов, он занял пятое место.
В прогнозе отмечается, что Капризов вполне может претендовать на получение приза «Арт Росс Трофи», так как увеличение игрового времени «непременно скажется на его набранных очках в большую сторону».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид;
2. Леон Драйзайтль;
3. Остон Мэттьюс;
4. Натан Маккиннон;
5. Кирилл Капризов.
Недавно Капризов был признан второй звездой предсезонного матча с «Колорадо Эвеланш». 25-летний российский форвард отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил «-1».
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