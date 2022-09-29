Лишь один россиянин попал в топ-5 бомбардиров следующего сезона НХЛ по версии The Score

Американский портал The Score составил прогноз на топ-5 бомбардиров следующего сезона НХЛ. В него попал лишь один россиянин — Кирилл Капризов, он занял пятое место.

В прогнозе отмечается, что Капризов вполне может претендовать на получение приза «Арт Росс Трофи», так как увеличение игрового времени «непременно скажется на его набранных очках в большую сторону».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид;

2. Леон Драйзайтль;

3. Остон Мэттьюс;

4. Натан Маккиннон;

5. Кирилл Капризов.

Недавно Капризов был признан второй звездой предсезонного матча с «Колорадо Эвеланш». 25-летний российский форвард отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил «-1».