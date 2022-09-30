В ФХР рассказали о календаре сборных России в нынешнем сезоне

Федерация хоккея России разработала план соревнований в России и Белоруссии для сборных команд на сезон-2022/2023. Об этом рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Кубок Первого канала пройдет 12-18 декабря в Москве, в нём примут участие сборные России, Белоруссии. Казахстана и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет. Ранее соревнования были этапом Евротура, теперь команды проведут матчи по круговой системе, сборные, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Кубок будущего с участием юниорской команды России до 18 лет, юниорской команды России до 17 лет, молодёжных сборных России, Белоруссии и Казахстана до 20 лет пройдёт в два этапа. 7-13 ноября матчи пройдут в России, 6-12 февраля 2023 года — в Белоруссии. Команды будут играть по круговой системе.



В мае 2023 года в России и Белоруссии пройдёт Турне команды России среди игроков в возрасте до 25 лет. Турне пройдёт в три этапа в трёх городах, участие также примут сборные Казахстана, Китая и Белоруссии. В каждом городе команды проведут по два матча.



Кубок Чёрного моря пройдёт 25-31 мая 2023 года в Сочи, участниками соревнований станут молодежные сборные России до 20 лет («белые» и «красные»), юниорская команда России до 18 лет и молодёжная сборная Белоруссии до 20 лет. Команды сыграют по круговой системе.



Евроазиатский кубок состоится в две сессии — 7-13 ноября 2022 года в Белоруссии и 6-12 февраля 2023 года в России. Участие примут юниорская сборная России до 16 лет, женская сборная России, а также юниорские сборные Казахстана и Белоруссии до 18 лет.

Новость по теме ФХР: продавили вариант, что сборную России вернут сразу в высший дивизион чемпионата мира